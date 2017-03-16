Verse Today

—AMU—
AMU
 
—AR—
ERV-AR
NAV
 
—AWA—
ERV-AWA
 
—BG—
BG1940
BULG
ERV-BG
CBT
BOB
BPB
 
—CCO—
CCO
 
—CEB—
APSD-CEB
 
—CHR—
CHR
 
—CKW—
CKW
 
—CS—
B21
SNC
 
—CY—
BWM
 
—DA—
BPH
DN1933
 
—DE—
HOF
LUTH1545
NGU-DE
SCH1951
SCH2000
 
—EN—
KJ21
ASV
AMP
AMPC
BRG
CEB
CJB
CEV
DARBY
DLNT
DRA
ERV
ESV
ESVUK
EXB
GNV
GW
GNT
HCSB
ICB
ISV
PHILLIPS
JUB
KJV
AKJV
LEB
TLB
MSG
MEV
MOUNCE
NOG
NABRE
NASB
NCV
NET
NIRV
NIV
NIVUK
NKJV
NLV
NLT
NRSV
NRSVA
NRSVACE
NRSVCE
NTE
OJB
RSV
RSVCE
TLV
VOICE
WEB
WE
WYC
YLT
 
—ES—
LBLA
DHH
JBS
NBD
NBLH
NTV
NVI
CST
PDT
BLP
BLPH
RVA-2015
RVC
RVR1960
RVR1977
RVR1995
RVA
SRV-BRG
TLA
 
—FI—
R1933
 
—FR—
BDS
LSG
NEG1979
SG21
 
—GRC—
TR1550
WHNU
TR1894
SBLGNT
 
—HE—
HHH
WLC
 
—HI—
ERV-HI
 
—HIL—
HLGN
 
—HR—
HNZ-RI
CRO
 
—HT—
HCV
 
—HU—
KAR
ERV-HU
NT-HU
 
—HWC—
HWP
 
—IS—
ICELAND
 
—IT—
BDG
CEI
LND
NR1994
NR2006
 
—JAC—
JAC
 
—KEK—
KEK
 
—LA—
VULGATE
 
—MI—
MAORI
 
—MK—
MNT
 
—MR—
ERV-MR
 
—MVC—
MVC
 
—MVJ—
MVJ
 
—NDS—
REIMER
 
—NE—
ERV-NE
 
—NGU—
NGU
 
—NL—
HTB
 
—NO—
DNB1930
LB
 
—OR—
ERV-OR
 
—PA—
ERV-PA
 
—PL—
NP
SZ-PL
UBG
 
—PPL—
NBTN
 
—PT—
ARC
NTLH
NVI-PT
OL
VFL
 
—QU—
MTDS
 
—QUT—
QUT
 
—RO—
RMNN
NTLR
 
—RU—
NRT
CARS
CARST
CARSA
ERV-RU
RUSV
 
—SK—
NPK
 
—SO—
SOM
 
—SQ—
ALB
 
—SR—
ERV-SR
 
—SV—
SVL
SV1917
SFB
SFB15
 
—SW—
SNT
 
—TA—
ERV-TA
 
—TH—
TNCV
ERV-TH
 
—TL—
FSV
ADB1905
SND
MBBTAG
 
—TWI—
NA-TWI
 
—UK—
UKR
ERV-UK
 
—UR—
ERV-UR
 
—USP—
USP
 
—VI—
VIET
BD2011
NVB
BPT
 
—ZH—
CCB
ERV-ZH
CNVS
CNVT
CSBS
CSBT
CUVS
CUV
CUVMPS
CUVMPT

—Amuzgo de Guerrero (AMU)—
Amuzgo de Guerrero (AMU)
 
—العربية (AR)—
Arabic Bible: Easy-to-Read Version (ERV-AR)
Ketab El Hayat (NAV)
 
—अवधी (AWA)—
Awadhi Bible: Easy-to-Read Version (ERV-AWA)
 
—Български (BG)—
1940 Bulgarian Bible (BG1940)
Bulgarian Bible (BULG)
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)
Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)
Библия, синодално издание (BOB)
Библия, ревизирано издание (BPB)
 
—Chinanteco de Comaltepec (CCO)—
Chinanteco de Comaltepec (CCO)
 
—Cebuano (CEB)—
Ang Pulong Sa Dios (APSD-CEB)
 
—ᏣᎳᎩ ᎦᏬᏂᎯᏍ (CHR)—
Cherokee New Testament (CHR)
 
—Cakchiquel Occidental (CKW)—
Cakchiquel Occidental (CKW)
 
—Čeština (CS)—
Bible 21 (B21)
Slovo na cestu (SNC)
 
—Cymraeg (CY)—
Beibl William Morgan (BWM)
 
—Dansk (DA)—
Bibelen på hverdagsdansk (BPH)
Dette er Biblen på dansk (DN1933)
 
—Deutsch (DE)—
Hoffnung für Alle (HOF)
Luther Bibel 1545 (LUTH1545)
Neue Genfer Übersetzung (NGU-DE)
Schlachter 1951 (SCH1951)
Schlachter 2000 (SCH2000)
 
—English (EN)—
21st Century King James Version (KJ21)
American Standard Version (ASV)
Amplified Bible (AMP)
Amplified Bible, Classic Edition (AMPC)
BRG Bible (BRG)
Common English Bible (CEB)
Complete Jewish Bible (CJB)
Contemporary English Version (CEV)
Darby Translation (DARBY)
Disciples’ Literal New Testament (DLNT)
Douay-Rheims 1899 American Edition (DRA)
Easy-to-Read Version (ERV)
English Standard Version (ESV)
English Standard Version Anglicised (ESVUK)
Expanded Bible (EXB)
1599 Geneva Bible (GNV)
GOD’S WORD Translation (GW)
Good News Translation (GNT)
Holman Christian Standard Bible (HCSB)
International Children’s Bible (ICB)
International Standard Version (ISV)
J.B. Phillips New Testament (PHILLIPS)
Jubilee Bible 2000 (JUB)
King James Version (KJV)
Authorized (King James) Version (AKJV)
Lexham English Bible (LEB)
Living Bible (TLB)
The Message (MSG)
Modern English Version (MEV)
Mounce Reverse-Interlinear New Testament (MOUNCE)
Names of God Bible (NOG)
New American Bible (Revised Edition) (NABRE)
New American Standard Bible (NASB)
New Century Version (NCV)
New English Translation (NET Bible)
New International Reader’s Version (NIRV)
New International Version (NIV)
New International Version – UK (NIVUK)
New King James Version (NKJV)
New Life Version (NLV)
New Living Translation (NLT)
New Revised Standard Version (NRSV)
New Revised Standard Version, Anglicised (NRSVA)
New Revised Standard Version, Anglicised Catholic Edition (NRSVACE)
New Revised Standard Version Catholic Edition (NRSVCE)
New Testament for Everyone (NTE)
Orthodox Jewish Bible (OJB)
Revised Standard Version (RSV)
Revised Standard Version Catholic Edition (RSVCE)
Tree of Life Version (TLV)
The Voice (VOICE)
World English Bible (WEB)
Worldwide English (New Testament) (WE)
Wycliffe Bible (WYC)
Young’s Literal Translation (YLT)
 
—Español (ES)—
La Biblia de las Américas (LBLA)
Dios Habla Hoy (DHH)
Jubilee Bible 2000 (Spanish) (JBS)
Nueva Biblia al Día (NBD)
Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy (NBLH)
Nueva Traducción Viviente (NTV)
Nueva Versión Internacional (NVI)
Nueva Versión Internacional (Castilian) (CST)
Palabra de Dios para Todos (PDT)
La Palabra (España) (BLP)
La Palabra (Hispanoamérica) (BLPH)
Reina Valera Actualizada (RVA-2015)
Reina Valera Contemporánea (RVC)
Reina-Valera 1960 (RVR1960)
Reina Valera 1977 (RVR1977)
Reina-Valera 1995 (RVR1995)
Reina-Valera Antigua (RVA)
Spanish Blue Red and Gold Letter Edition (SRV-BRG)
Traducción en lenguaje actual (TLA)
 
—Suomi (FI)—
Raamattu 1933/38 (R1933)
 
—Français (FR)—
La Bible du Semeur (BDS)
Louis Segond (LSG)
Nouvelle Edition de Genève – NEG1979 (NEG1979)
Segond 21 (SG21)
 
—Κοινη (GRC)—
1550 Stephanus New Testament (TR1550)
1881 Westcott-Hort New Testament (WHNU)
1894 Scrivener New Testament (TR1894)
SBL Greek New Testament (SBLGNT)
 
—עברית (HE)—
Habrit Hakhadasha/Haderekh (HHH)
The Westminster Leningrad Codex (WLC)
 
—हिन्दी (HI)—
Hindi Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HI)
 
—Ilonggo (HIL)—
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)
 
—Hrvatski (HR)—
Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)
Knijga O Kristu (CRO)
 
—Kreyòl ayisyen (HT)—
Haitian Creole Version (HCV)
 
—Magyar (HU)—
Hungarian Károli (KAR)
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
Hungarian New Translation (NT-HU)
 
—Hawai‘i Pidgin (HWC)—
Hawai‘i Pidgin (HWP)
 
—Íslenska (IS)—
Icelandic Bible (ICELAND)
 
—Italiano (IT)—
La Bibbia della Gioia (BDG)
Conferenza Episcopale Italiana (CEI)
La Nuova Diodati (LND)
Nuova Riveduta 1994 (NR1994)
Nuova Riveduta 2006 (NR2006)
 
—Jacalteco, Oriental (JAC)—
Jacalteco, Oriental (JAC)
 
—Kekchi (KEK)—
Kekchi (KEK)
 
—Latina (LA)—
Biblia Sacra Vulgata (VULGATE)
 
—Māori (MI)—
Maori Bible (MAORI)
 
—Македонски (MK)—
Macedonian New Testament (MNT)
 
—मराठी (MR)—
Marathi Bible: Easy-to-Read Version (ERV-MR)
 
—Mam, Central (MVC)—
Mam, Central (MVC)
 
—Mam, Todos Santos (MVJ)—
Mam de Todos Santos Chuchumatán (MVJ)
 
—Plautdietsch (NDS)—
Reimer 2001 (REIMER)
 
—नेपाली (NE)—
Nepali Bible: Easy-to-Read Version (ERV-NE)
 
—Náhuatl de Guerrero (NGU)—
Náhuatl de Guerrero (NGU)
 
—Nederlands (NL)—
Het Boek (HTB)
 
—Norsk (NO)—
Det Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)
En Levende Bok (LB)
 
—ଓଡ଼ିଆ (OR)—
Oriya Bible: Easy-to-Read Version (ERV-OR)
 
—ਪੰਜਾਬੀ (PA)—
Punjabi Bible: Easy-to-Read Version (ERV-PA)
 
—Polski (PL)—
Nowe Przymierze (NP)
Słowo Życia (SZ-PL)
Updated Gdańsk Bible (UBG)
 
—Nawat (PPL)—
Ne Bibliaj Tik Nawat (NBTN)
 
—Português (PT)—
Almeida Revista e Corrigida 2009 (ARC)
Nova Traduҫão na Linguagem de Hoje 2000 (NTLH)
Nova Versão Internacional (NVI-PT)
O Livro (OL)
Portuguese New Testament: Easy-to-Read Version (VFL)
 
—Quichua (QU)—
Mushuj Testamento Diospaj Shimi (MTDS)
 
—Quiché, Centro Occidenta (QUT)—
Quiché, Centro Occidental (QUT)
 
—Română (RO)—
Cornilescu 1924 – Revised 2010, 2014 (RMNN)
Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)
 
—Русский (RU)—
New Russian Translation (NRT)
Священное Писание (Восточный Перевод) (CARS)
Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана (CARST)
Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом» (CARSA)
Russian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-RU)
Russian Synodal Version (RUSV)
 
—Slovenčina (SK)—
Nádej pre kazdého (NPK)
 
—Somali (SO)—
Somali Bible (SOM)
 
—Shqip (SQ)—
Albanian Bible (ALB)
 
—Српски (SR)—
Serbian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-SR)
 
—Svenska (SV)—
Nya Levande Bibeln (SVL)
Svenska 1917 (SV1917)
Svenska Folkbibeln (SFB)
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)
 
—Kiswahili (SW)—
Neno: Bibilia Takatifu (SNT)
 
—தமிழ் (TA)—
Tamil Bible: Easy-to-Read Version (ERV-TA)
 
—ภาษาไทย (TH)—
Thai New Contemporary Bible (TNCV)
Thai New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-TH)
 
—Tagalog (TL)—
Ang Bagong Tipan: Filipino Standard Version (FSV)
Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)
Ang Salita ng Diyos (SND)
Magandang Balita Biblia (MBBTAG)
 
—Twi (TWI)—
Nkwa Asem (NA-TWI)
 
—Українська (UK)—
Ukrainian Bible (UKR)
Ukrainian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-UK)
 
—اردو (UR)—
Urdu Bible: Easy-to-Read Version (ERV-UR)
 
—Uspanteco (USP)—
Uspanteco (USP)
 
—Tiêng Viêt (VI)—
1934 Vietnamese Bible (VIET)
Bản Dịch 2011 (BD2011)
New Vietnamese Bible (NVB)
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)
 
—汉语 (ZH)—
Chinese Contemporary Bible (CCB)
Chinese New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-ZH)
Chinese New Version (Simplified) (CNVS)
Chinese New Version (Traditional) (CNVT)
Chinese Standard Bible (Simplified) (CSBS)
Chinese Standard Bible (Traditional) (CSBT)
Chinese Union Version (Simplified) (CUVS)
Chinese Union Version (Traditional) (CUV)
Chinese Union Version Modern Punctuation (Simplified) (CUVMPS)
Chinese Union Version Modern Punctuation (Traditional) (CUVMPT)

Psalm 149:4New International Version (NIV)

For the Lord takes delight in his people;
    he crowns the humble with victory.